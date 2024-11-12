В семье старшего участкового по Алексеевскому району и его супруги родилась двойня

Начальник УВД округа полковник полиции Рамиль Гафуров приехал в гости к семье старшего участкового по Алексеевскому району Александра Бурденюка и поздравил полицейского и его супругу Елену с радостным событием – недавно в семье родились двойняшки, мальчик Иван и девочка Мария.
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