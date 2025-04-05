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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    а  можно  и клей  Момент  залить.в  замок.Сосед навязал шар...
  • Владимир Алтайцев
    Верно, вся  эта  лабуда  высосана  из пальца  мерзким писакой. Не указана  ни улица, ни  дом, ни подъезд  , где  это ...Сосед навязал шар...
  • Владимир Акулов
    Конечно , это  нереальная  выдумка...Для  начала  кто-нибудь  этому  *крутому* бороде  в  замок  ваты  мог  бы  напих...Сосед навязал шар...

Сосед навязал шариат в подъезде: как бородач из Таджикистана изменил жизнь пятиэтажки в Новосибирске

Сосед навязал шариат в подъезде: как бородач из Таджикистана изменил жизнь пятиэтажки в Новосибирске

Заработаю миллион 4 апреля 2025 года, 00:32 PDT. Житель Новосибирска столкнулся с необычной ситуацией: новый сосед из Таджикистана, Рустам, установил в подъезде свои правила, основанные на религиозных традициях, и теперь вся пятиэтажка живёт по его расписанию.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Конечно , это  нереальная  выдумка...Для  начала  кто-нибудь  этому  *крутому* бороде  в  замок  ваты  мог  бы  напихать...А  менять  замки  дорого...
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11 мин.
Владимир Алтайцев
Верно, вся  эта  лабуда  высосана  из пальца  мерзким писакой. Не указана  ни улица, ни  дом, ни подъезд  , где  это якобы  происходило, пот ому  опус весь  бред
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10 мин.
Владимир Алтайцев
а  можно  и клей  Момент  залить.в  замок.
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2 мин.
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