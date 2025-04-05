Сосед навязал шариат в подъезде: как бородач из Таджикистана изменил жизнь пятиэтажки в Новосибирске

Заработаю миллион 4 апреля 2025 года, 00:32 PDT. Житель Новосибирска столкнулся с необычной ситуацией: новый сосед из Таджикистана, Рустам, установил в подъезде свои правила, основанные на религиозных традициях, и теперь вся пятиэтажка живёт по его расписанию.