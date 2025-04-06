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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рууд о допинговых делах Синнера и Швентек: «Они показывают, что теннисисты сильно подвержены влиянию неблагоприятных факторов»

Рууд о допинговых делах Синнера и Швентек: «Они показывают, что теннисисты сильно подвержены влиянию неблагоприятных факторов»

«Я всегда считал, что он невиновен и что ему крайне не повезло с тем, как вещество попало в его организм.

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