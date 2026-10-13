Снизят ли в России допустимое превышение скорости: мнение эксперта

Снижать планку допустимого превышения скорости, за которую водителю не выписывают штраф, в России в ближайшее время, судя по всему, не будут.
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