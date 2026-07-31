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День ВДВ в 2026 году: дата, история и традиции праздника Воздушно-десантных войск России

День ВДВ в 2026 году: дата, история и традиции праздника Воздушно-десантных войск России

В начале августа десантники отмечают свой профессиональный праздник — День Воздушно-десантных войск. По традиции люди в голубых беретах и тельняшках шумно купаются в фонтанах и разъезжают по улицам на машинах с десантной символикой и флагами.

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