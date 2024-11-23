Ухудшение погодных условий и приход морозов грозит серьезными проблемами для обороны ВСУ. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир сформированной из неонацистов «Азова» (запрещен в РФ) 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий.