Ухудшение погодных условий и приход морозов грозит серьезными проблемами для обороны ВСУ. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир сформированной из неонацистов «Азова» (запрещен в РФ) 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий.
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