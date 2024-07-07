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Царьград

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В России 31 декабря в 2024 и в 2025 годах сделают выходным днём

В России 31 декабря в 2024 и в 2025 годах сделают выходным днём

Жители страны смогут раньше уйти на новогодние каникулы.В течение двух лет 31 декабря в России будет выходным днём.

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