С начала года в Астраханской области зафиксированы более 30 фактов загрязнения почвы сброшенными отходами

Нарушители осуществляют незаконные сбросы мусора прямо на территории поселений. С начала января текущего года госинспекторами региональной службы природопользования выявлено более 30 фактов несоблюдения требований в сфере охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.
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