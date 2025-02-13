С начала года в Астраханской области зафиксированы более 30 фактов загрязнения почвы сброшенными отходами

Нарушители осуществляют незаконные сбросы мусора прямо на территории поселений. С начала января текущего года госинспекторами региональной службы природопользования выявлено более 30 фактов несоблюдения требований в сфере охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.