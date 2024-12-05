Степашин заявил, что договариваться по Украине нужно с Трампом

Экс-глава Правительства Российской Федерации Сергей Степашин проинформировал о том, что вести переговорный процесс по поводу завершения бушующего на украинской территории противостояния нужно будет с избранным лидером Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом.
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