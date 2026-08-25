«Волна сухожилий» и еще два простых упражнения для рук, чтобы не было туннельного синдрома

Онемение, покалывание и мурашки в пальцах после дня работы с мышкой списывают на усталость. Но это тревожный сигнал: длительное неподвижное положение кисти сдавливает срединный нерв в узком канале запястья.
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