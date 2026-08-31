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Регионы России

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Восток Тегерана сотрясло землетрясение на фоне нарастания напряжённости с США

Восток Тегерана сотрясло землетрясение на фоне нарастания напряжённости с США

В восточной части Тегерана произошло землетрясение, сообщает телеканал Press TV. Сейсмическая активность была зафиксирована на фоне новой эскалации напряжённости между США и Ираном.

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