Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр
    Вы на год старше меня.Где я говорил,что в СССР всё было плохо? И сейчас есть и спорт и образование с здравоохранением...В СССР не было ми...
  • Александр
    Именно враньё.От вас.Переворот был в феврале 1917 года,в котором учасствовали даже члены дома Романовых."Будённовка" ...В СССР не было ми...
  • Александр
    Чушь.Какая конкуренция между наёмными работниками,коих более 90% в населении страны? Что мне делить с моими коллегами...В СССР не было ми...

В СССР не было минусов. Вообще

В СССР не было минусов. Вообще

В СССР не было минусов, мы жили в прекрасные времена. Не знаю как остальные, но у нас было прекрасное детство.

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Комментарии
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Александр
Чушь.Какая конкуренция между наёмными работниками,коих более 90% в населении страны? Что мне делить с моими коллегами по цеху? Заканчивайте с лозунгами.Не на митинге.
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16 мин.
Александр
Именно враньё.От вас.Переворот был в феврале 1917 года,в котором учасствовали даже члены дома Романовых.&quot;Будённовка&quot; не имела никакого отношения к царствованию Николая. 7 мая 1918 года Народный комиссариат по военным делам РСФСР объявил конкурс. Художникам предстояло разработать новое обмундирование для Красной Армии, включая и головной убор. В работе над буденовкой принимали участие такие великие художники как Виктор Михайлович Васнецов и Борис Михайлович Кустодиев. В итоге 18 декабря 1918 года Реввоенсовет утвердил суконный шлем, форма которого напоминала шелом с бармицей русских былинных богатырей. И победа в 1 мировой России ни разу не грозила.
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4 мин.
Александр
Вы на год старше меня.Где я говорил,что в СССР всё было плохо? И сейчас есть и спорт и образование с здравоохранением.Правда сейчас спортплощадки есть в каждом дворе,а у школ они такого качества,о которых нам и не мечталось.И лекарства сейчас есть любые,чего в СССР не было и близко.
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54 сек.

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