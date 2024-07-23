В СССР не было минусов. Вообще

Александр Чушь.Какая конкуренция между наёмными работниками,коих более 90% в населении страны? Что мне делить с моими коллегами по цеху? Заканчивайте с лозунгами.Не на митинге.

Александр Именно враньё.От вас.Переворот был в феврале 1917 года,в котором учасствовали даже члены дома Романовых."Будённовка" не имела никакого отношения к царствованию Николая. 7 мая 1918 года Народный комиссариат по военным делам РСФСР объявил конкурс. Художникам предстояло разработать новое обмундирование для Красной Армии, включая и головной убор. В работе над буденовкой принимали участие такие великие художники как Виктор Михайлович Васнецов и Борис Михайлович Кустодиев. В итоге 18 декабря 1918 года Реввоенсовет утвердил суконный шлем, форма которого напоминала шелом с бармицей русских былинных богатырей. И победа в 1 мировой России ни разу не грозила.