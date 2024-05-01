Недавно сидели в одной "интернациональной" русской компании (великороссы, малороссы, белорусы) и как-то вышел разговор на региональные особенности русской кухни.
О драниках и роли личности в истории
Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
В целом согласна с автором, за исключением того что белорусы живут хуже русских. Их благосостояние, безопасность, на порядок выше, качественнее и лучше, чем у нас. У них нет нищих, всем хватает работы, а уж о качестве продуктов не знает только тот, кто очень далёк от России и не вынужден покупать то дерьмо, которое продаётся у нас.
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8 час.
Александр Денисов
Как бы "наше все" еще и Белорусь не про...фукало...
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8 час.
вд
валерий двойнишников
И нет в стране дикого азиатского стада...
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3 час.
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