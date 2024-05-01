О драниках и роли личности в истории

ТАМАРА СНЕЖКО

В целом согласна с автором, за исключением того что белорусы живут хуже русских. Их благосостояние, безопасность, на порядок выше, качественнее и лучше, чем у нас. У них нет нищих, всем хватает работы, а уж о качестве продуктов не знает только тот, кто очень далёк от России и не вынужден покупать то дерьмо, которое продаётся у нас.