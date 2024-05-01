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СССР-Россия

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О драниках и роли личности в истории

О драниках и роли личности в истории

Недавно сидели в одной "интернациональной" русской компании (великороссы, малороссы, белорусы) и как-то вышел разговор на региональные особенности русской кухни.

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
В целом согласна с автором, за исключением того что белорусы живут хуже русских. Их благосостояние, безопасность, на порядок выше, качественнее и лучше, чем у нас. У них нет нищих, всем хватает работы, а уж о качестве продуктов не знает только тот, кто очень далёк от России и не вынужден покупать то дерьмо, которое продаётся у нас.
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валерий двойнишников
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