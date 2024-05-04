«От трех миллионов рублей»: Боня готова провести желающих на Каннский фестиваль

Сама светская львица постоянно красуется на красных дорожках этого кинофорума Фото: социальные сети Каждую весну во время Каннского фестиваля Виктория Боня выходит на красную дорожку в умопомрачительных нарядах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии