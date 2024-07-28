Очень модный секонд-хенд: дочь Бони покупает поношенную одежду

Дочь Виктории Бони шокировала ее своими покупками, сделанными во время отдыха в летнем лагере. Приехав домой, Анджелина похвасталась маме одеждой модного бренда, однако та сразу заметила, что вещи не новые.
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