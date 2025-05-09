В Приднестровье масштабно отметили 80-летие Победы в прошло шествие Бессмертного полка.

Тысячи людей прошли в Бессмертном полку, несмотря на проливной дождь.В столице Приднестровья Тирасполе, а также других городах республики сегодня прошли торжества, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии