CNN: главком сил НАТО в Европе составил список вооружений США для Украины

Политика как она есть

Главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющий Европейское командование ВС США, генерал Кристофер Каволи включил систему связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM в список вооружений, которые, по его мнению, Вашингтону следует поставить Киеву.