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Политика как она есть

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CNN: главком сил НАТО в Европе составил список вооружений США для Украины

CNN: главком сил НАТО в Европе составил список вооружений США для Украины

Главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющий Европейское командование ВС США, генерал Кристофер Каволи включил систему связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM в список вооружений, которые, по его мнению, Вашингтону следует поставить Киеву.

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