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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цолис – лучший игрок матча «Арсенала» и «Челси» с 8.1 по Индексу ГОЛа, у Эдегора также 8.1, у Хавертца – 8.0, Ачимпонг – худший с 5.6

Христос Цолис получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 3-го тура АПЛ между « Арсеналом » и «Челси» (2:1).

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