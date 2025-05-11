Россиянам дали совет по обмену валюты для поездок за границу

Экономист Беляев: Сегодня выгоднее покупать валюту для поездок за границу в РФ С сегодняшними котировками рубля выгоднее покупать валюту для поездок за границу в России, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.