"Космические евреи"

Ксюша Кирьязис

Это реально так. Пройдя через унижение и рабство, потеряв Родину, евреи сейчас, решив ее себе вернуть, поступают так же, как в свое время поступали с ними. Забыли урок, преподнесенный им их отцом небесным. Стали такими, какими были их угнетатели и враги. Чем же они лучше древних египтян и современных фашистов?