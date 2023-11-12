Небольшая аллегория от американского комика Шапеля.Эзопов язык во всей красе.
"Космические евреи"
Комментарии
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Борис Виленский
Космические евреи? Наверно колхозники.
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15 час.
ВераВерная
Это только пиндосы понимают. И космические евреи. Вот пусть и слушают.
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14 час.
Ксюша Кирьязис
Это реально так. Пройдя через унижение и рабство, потеряв Родину, евреи сейчас, решив ее себе вернуть, поступают так же, как в свое время поступали с ними. Забыли урок, преподнесенный им их отцом небесным. Стали такими, какими были их угнетатели и враги. Чем же они лучше древних египтян и современных фашистов?
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13 час.
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