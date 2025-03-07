Рогов: новый логотип европейского перевооружения похож на анус

Владимир Рогов назвал самую распространённую трактовку нового логотипа.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, на что похож новый логотип европейского перевооружения.
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