Анатолий Исаченко встретился с руководителями СМИ в Доме печати.

В ресурсном центре информационного агентства ´Могилевские ведомости´ состоялась встреча председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко с главными редакторами региональных СМИ Могилевской области.
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