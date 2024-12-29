Авиакатастрофа в Южной Корее: Jeju Air столкнулся с птицами перед крушением

В Южной Корее самолет авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан. Причиной инцидента стало столкновение с птицами, о чем стало известно из показаний выживших и официальных сообщений властей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии