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Авиакатастрофа в Южной Корее: Jeju Air столкнулся с птицами перед крушением

Авиакатастрофа в Южной Корее: Jeju Air столкнулся с птицами перед крушением

В Южной Корее самолет авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан. Причиной инцидента стало столкновение с птицами, о чем стало известно из показаний выживших и официальных сообщений властей.

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