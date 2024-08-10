В аэропорту Внуково усилен санитарно-карантинный контроль

Это связано с ростом уровня заболеваемости энтеровирусной инфекцией в ряде иностранных государств.В связи с ростом заболеваемости энтеровирусной инфекцией в ряде иностранных государств, Сколковским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве усилен санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих в Россию.