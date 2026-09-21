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Нижегородская правда

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Более 70 человек стали участниками первых экскурсий акции «Студтуризм»

Более 70 человек стали участниками первых экскурсий акции «Студтуризм»

Первые мероприятия Всероссийской акции «Студтуризм в движении. Навстречу традициям» прошли в Нижнем Новгороде.

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