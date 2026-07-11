«Охота за удачей продолжается»: Создатели «Счастливого билетика» выбрали Сочи

Почему иногда необходимо снимать продолжение киноистории? Потому что продолжение не загадочная магия, а исключительно успешный рабочий инструмент в киноиндустрии Оксана Сташенко и Юрий Чернов — съемочный момент Зритель с большим вниманием ждёт продолжения, это привлекает дополнительную аудиторию поклонников актеров, принявших участие в съемках.