Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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«Охота за удачей продолжается»: Создатели «Счастливого билетика» выбрали Сочи

«Охота за удачей продолжается»: Создатели «Счастливого билетика» выбрали Сочи

  Почему иногда необходимо снимать продолжение киноистории? Потому что продолжение не загадочная магия, а исключительно успешный рабочий инструмент в киноиндустрии   Оксана Сташенко и Юрий Чернов — съемочный момент    Зритель с большим вниманием ждёт продолжения, это привлекает дополнительную аудиторию поклонников актеров, принявших участие в съемках.

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