Военные ВСУ при сдаче в плен бойцам ВС России отдали как трофеи чешские винтовки

Украинские солдаты при сдаче в плен российским бойцам в Беловодах в Сумской области принесли в качестве трофеев чешские винтовки CZ BREN, рассказал военкору RT Александру Яремчуку один из военных 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС России.