Военные ВСУ при сдаче в плен бойцам ВС России отдали как трофеи чешские винтовки

Украинские солдаты при сдаче в плен российским бойцам в Беловодах в Сумской области принесли в качестве трофеев чешские винтовки CZ BREN, рассказал военкору RT Александру Яремчуку один из военных 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии