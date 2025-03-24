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Царьград

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Убийство или несчастный случай? В Приморье найден мёртвым участник СВО

Убийство или несчастный случай? В Приморье найден мёртвым участник СВО

В селе Хороль Приморского края обнаружено тело ветерана СВО с признаками насильственной смерти. Мужчина, служивший ранее в Чечне, найден мёртвым под мостом с травмами, указывающими на внешнее воздействие.

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