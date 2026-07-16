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Русская весна

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Начальник генштаба Азербайджана посетил воинские части в Белоруссии

Начальник генштаба Азербайджана посетил воинские части в Белоруссии

Первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник генштаба армии Керим Велиев в рамках визита в Белоруссию ознакомился с работой центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.

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