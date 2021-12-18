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Посол Уганды в России посетил с рабочим визитом Самарскую область

Посол Уганды в России посетил с рабочим визитом Самарскую область

Развитие сотрудничества Республики Уганда с Самарской областью обсудил посол страны в России Джонсон Агара Олва с правительством и бизнес-сообществом региона в ходе двухдневного визита в Самару, 17 декабря сообщило информационное агентство «НиаСам».

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