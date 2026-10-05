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Аргументы и Факты

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Сергей Собянин рассказал о новом дизайне карты москвича

Сергей Собянин рассказал о новом дизайне карты москвича

К 25-летию карты москвича жители столицы России выбрали шесть новых дизайнов. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

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