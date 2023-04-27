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Аргентинский футболист Дибала: я сказал Роналду, что ненавидел его в детстве

Аргентинский футболист Дибала: я сказал Роналду, что ненавидел его в детстве

Нападающий итальянской "Ромы" и национальной команды Аргентины Пауло Дибала рассказал, как во время совместного выступления за "Ювентус" сообщил португальскому форварду Криштиану Роналду, что не любил его в детстве из-за симпатии к Лионелю Месси.

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