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Билл Мюррэй – о Джордане: «Можете называть его величайшим. Для меня он просто единоличник»

Билл Мюррэй – о Джордане: «Можете называть его величайшим. Для меня он просто единоличник»

Мюррэй вместе с Майклом Джорданом спасали планету в кинофильме «Космический джем». «Я все еще немного злюсь.

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