Луис Энрике, Агаларов, Осипенко и Лунев – лучшие игроки РПЛ в сентябре по Индексу ГОЛа

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Андрей Лунев из «Динамо» признан лучшим вратарем Альфа-Банк РПЛ в сентябре по Индексу ГОЛа (7,2) – награды, которая вручается игрокам лиги по средней оценке за месяц.