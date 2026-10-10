Западный Берег и сектор Газа: один человек был застрелен израильскими силами в районе Аль-Джавазат города Газа, а еще один был ранен в результате израильского огня в ходе отдельного инцидента в Хан-Юнисе, произошедшего ранее в тот же день.
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