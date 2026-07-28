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gold ek bullish pattern me trade ker rha h aur

gold ek bullish pattern me trade ker rha h aur

gold ek bullish pattern me trade ker rha h aur Gold Futures COMEX:GC1! DeepakGupta80 gold trade selling side but after break patten price create bullish channle meaning no sell till channle price not creat lower low so 4019 point impornant if price close below price maybe fall too much .

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