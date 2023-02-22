Царьград

5 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Большая постановка! Подполковник армии США дал убийственную характеристику визиту Байдена в Киев

Большая постановка! Подполковник армии США дал убийственную характеристику визиту Байдена в Киев

Визит американского лидера Джо Байдена в Киев, когда в городе по «счастливому совпадению» ревела воздушная тревога, выглядел как «большая постановка», считает подполковник армии США Дэниэл Дэвис, который озвучил свое мнение в эфире Fox News.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх