Большая постановка! Подполковник армии США дал убийственную характеристику визиту Байдена в Киев

Визит американского лидера Джо Байдена в Киев, когда в городе по «счастливому совпадению» ревела воздушная тревога, выглядел как «большая постановка», считает подполковник армии США Дэниэл Дэвис, который озвучил свое мнение в эфире Fox News.
Визит американского лидера Джо Байдена в Киев, когда в городе по «счастливому совпадению» ревела воздушная тревога, выглядел как «большая постановка», считает подполковник армии США Дэниэл Дэвис, который озвучил свое мнение в эфире Fox News.
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