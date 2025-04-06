Искусственный интеллект поможет подросткам справляться с одиночеством в Сети

По данным Росстата, более 40% домохозяйств в стране состоят из одного человека. Тревожные сигналы поступают и из систем образования и здравоохранения — специалисты фиксируют рост эмоциональной отстраненности, случаев депрессии и цифровой зависимости среди молодежи.
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