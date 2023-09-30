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Северянин, не сумевший завести чужую машину, дотолкал ее до соседнего дома на уголовку

Северянин, не сумевший завести чужую машину, дотолкал ее до соседнего дома на уголовку

По факту кражи возбуждено уголовное дело.В полицию Архангельска поступило заявление об угоне машины. Владелец "ВАЗ” рассказал следователям, что оставил как обычно машину под окнами своего дома, но на этот раз на утро вместо нее обнаружил пустое место.

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