Северянин, не сумевший завести чужую машину, дотолкал ее до соседнего дома на уголовку

По факту кражи возбуждено уголовное дело.В полицию Архангельска поступило заявление об угоне машины. Владелец "ВАЗ” рассказал следователям, что оставил как обычно машину под окнами своего дома, но на этот раз на утро вместо нее обнаружил пустое место.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии