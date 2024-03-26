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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» в шоке от цены на билеты для делегации, установленной «ПСЖ» на матч ЛЧ – 600 евро за каждого сотрудника и члена семьи

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами состоится 10 апреля в Париже. Как пишет Diario Sport, в «Барселоне» удивлены ценами на билеты, которые установил «ПСЖ».

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