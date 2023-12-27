Правительство РФ хочет ужесточить оборот лекарств

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, который запретит продажу нелегальных и просроченных лекарств на основании данных системы маркировки.
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