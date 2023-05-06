Слово и дело

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На Троекуровском кладбище Москвы началась церемония прощания с Валентином Юдашкиным

На Троекуровском кладбище Москвы началась церемония прощания с Валентином Юдашкиным

Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным началась в Москве на Троекуровском кладбище. Мероприятие будет открытым, его могут посетить все желающие.

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