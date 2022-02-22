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Кстате, а чо там Бацька?

Кстате, а чо там Бацька?

Как-то за всем этим кипежем про него подзабыли. А ведь бил мистер Картофелина надысь себя пяткой в грудь: "ПризнАю ЛДНР вместе с Путиным!"Ну и? Россия признала, Сирия признала, Абхазия и Южная Осетия признали, чо там у хохлов белорусов? Тишина.

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