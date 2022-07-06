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Гол Халка принес «Атлетику Минейру» путевку в 1/4 финала Кубка Либертадорес

Гол Халка принес «Атлетику Минейру» путевку в 1/4 финала Кубка Либертадорес

«Атлетику Минейру» обыграл «Эмелек» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Единственный мяч в составе бразильской команды забил экс-форвард «Зенита» Халк.

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