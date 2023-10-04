Путин: нужно помочь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования

РИАМО - 4 окт. Российский лидер Владимир Путин заявил, что новым регионам страны нужно помочь наверстать упущенное в системе образования, а также сделать все, чтобы школьники и учителя чувствовали себя частью единого образовательного пространства России.
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