Документы от четырех кандидатов в депутаты муниципальных советов поступили в избирательную комиссию

Все они самовыдвиженцы В первый день, 21 июня выдвижения кандидатов на выборах депутатов муниципальных советов в территориальные избирательные комиссии Санкт-Петербурга поступили документы от 4 кандидатов, рассказал в своем телеграм-канале председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
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