Оперативники Северной Осетии уличили главу администрации сельского поселения в махинациях с земельным участком

В Северной Осетии сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена противоправная деятельность главы администрации одного из муниципальных образований.
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