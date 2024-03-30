Яков Гинзбург: «Безопасность начинается с себя»

В Петербурге после теракта в «Крокус Сити Холле» вырос спрос на обучение навыкам оказания первой помощи Начальник учебного центра АНОО «Санкт-Петербургский учебный центр медицины чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности» Яков Гинзбург в эфире радиоклуба «На Карповке» рассказал о важности умения оказывать первую помощь себе и другим.