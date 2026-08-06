Жители Старого Света в шоке от вторжения мигрантов

Мир продолжает обсуждать наплыв огромной массы мигрантов из Марокко через границу с Испанией, заполонивший Сеуту – автономный город на северном побережье Африки с населением 84 тысячи человек у входа в Гибралтарский пролив.
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