НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Жители Старого Света в шоке от вторжения мигрантов

Жители Старого Света в шоке от вторжения мигрантов

Мир продолжает обсуждать наплыв огромной массы мигрантов из Марокко через границу с Испанией, заполонивший Сеуту – автономный город на северном побережье Африки с населением 84 тысячи человек у входа в Гибралтарский пролив.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии