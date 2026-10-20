Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Осло, 20 октября 2026 года © Ole Berg-Rusten/Reuters Норвегия анонсировала новый раунд переговоров по Украине при участии Владимира Зеленского, европейских представителей и спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
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