Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Осло, 20 октября 2026 года © Ole Berg-Rusten/Reuters Норвегия анонсировала новый раунд переговоров по Украине при участии Владимира Зеленского, европейских представителей и спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.